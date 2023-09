„За съжаление отново сме свидетели на този феномен ГЕРБ да произвеждат дим без огън и виждаме как се хвърля една неистина, която хвърля прах в очите и замъглява дебата в общественото пространство, и вкарва в обяснителен режим цялата държава, вместо да се фокусира върху важните теми в обществото, докато в крайна сметка се разбере, че такова нещо няма, и че това са списъци с фирми, които са заявили готовност да инвестират и да разкриват работни места. Това е основното, и мисля, че премиерът много ясно го очерта. Това обаче коства един ден много бурни дебати и упражнения по темата от всички страни.“ Така депутатът от Продължаваме промяната-Демократична България Йордан Терзийски коментира пред bTV Radio взерашното изявление на ГЕРБ, че кабинетът трябва да промени териториалните планове за справедлив преход на въглищните райони, и че се готви да раздаде 1 милиард и 706 милиона евро на избрани фирми. Днес премиерът академик Николай Денков съобщи, че недоразумението е изчистено.

Йордан Терзийски допълни, че според него такава тема вече няма.

„Аз вярвам, че тема такава няма, след като се изясни това нещо, утре ще излязат да кажат нещо друго, което пак ще трябва да обясняваме. Тук въпросът е да имаме филтър и да разбираме кои са важните теми в обществото, а не да коментираме всяка една провокация, която идва от една или друга страна. Ние сме в навечерие на предизборна кампания, така че вие виждате и г-н Борисов, който излиза, казва нещо обикновено сутрин и налага дневния ред, по който се комуникира в държавата, коментират се много теми и това всичко се прави в посока на предизборната кампания. Защото дори ние да подкрепяме общо правителство с общи цели, ГЕРБ са нашият най-основен конкурент на местните избори. И съответно това вече си личи в публичната комуникация“, каза още Йордан Терзийски.

