Споделено родителство и съвместно упражняване на родителски права не може да има в случаи на домашно насилие в семейството, или при зависимости на родителите. Това обясни в ефира на bTV Radio адвокатът по семейно право Йорданка Бекирска. 3 законопроекта, които регламентират споделеното родителство минаха преди дни на първо гласуване през правната комисия в парламента. Целта е да се предотвратят конфликти между родителите и спорове за правата върху децата и също така децата да получат пълноценен контакт с двамата родители.

„Идеята на законопроектите на 3 парламентарни групи – ГЕРБ, ИТН и Възраждане е да се минимализират споровете между родителите, свързани с контактите между децата, тъй като в момента има едно изискване на закона, в което се казва, че съдът е длъжен да избере по-пригодния родител. Тоест законът автоматично поставя родителите в конфликт, защото те започват да спорят кой е по-пригодният родител да отглежда детето и не уравнява правата помежду им, въпреки че идеята на нашият законодател е, че те двамата имат равни права. Предвид това, за да се избегне възможността за конфликт и за толкова много съдебни спорове, имайте предвид, че по статистика заминалата година отново това най-много като обем дела в съдилищата – тези за семейно-правните въпроси. Поради тази причина, тези законопроекти, които минаха първото гласуване в Правна комисия миналата седмица, въвеждат възможността за съвместно упражняване на правата между двамата родители по оборима презумпция и по искане на съда. Тоест двамата родители искат и съдът, без постигане на споразумение помежду им, дава тази възможност двамата родители да участват пълноценно, ефективно и адекватно в живота на децата. Това означава, че след като двамата родители са избрали и са станали родители на своите деца или дете, те, в случай на раздяла или развод, остават в цялата си пълноценност в живота и грижите за децата. И това е така, до момент, в който един от двамата родители не докаже пред съда, че всъщност има проблем. В случай на насилие например, това е една от основните противоречиви реакции, и се базира на това, че хората смятат, че при домашно насилие отново е възможно да има съвместно упражняване на правата по отношение на детето и постигане на равновременно отглеждане. В случай, че детето е жертва на домашно насилие, или между родителите на детето има такива епизоди, то съвместното упражняване на правата ще бъде невъзможно. Поради тази причина говорим за обозрима презумпзия –презумира се, че и двамата родители са добри, в случай на раздяла обаче, ако единият докаже, че другият не е пригоден, то тогава автоматично не може да се приложи споделеното родителство. Това означава - случаите, когато има някакви зависимости, например зависимости към наркотици, към алкохол, към хазарт, това явно вреди на детето, излага го на риск. Случаите на домашно насилие също са случаи, в които не може да бъде постановено споделеното родителство. Споделеното родителство е възможно първо при взаимно съгласие между родителите, това е и досега, много честа практика в отношенията от една страна и от друга идеята на законодателя е да бъде възможно и в случаи, че не се постигне съвместно съгласие по въпроса, обаче родителите имат достатъчно добър капацитет, който е преценен от съда и се въвежда тази необходимост. И в момента съществуват такива случаи. Въпросът е обаче, че тези случаи законово, заради това, че съдът е длъжен да избере по-пригодния родител, е невъзможно да бъде постановено от съда по исков ред.“, посочи адвокат Бекирска.

Сега едно дело за родителски права на три инстанции трае между 5 и 6 години.

„Това е един ад, през който родителите преминават и са длъжни да преминат, ако не постигнат съгласие помежду си“, казва адвокат Бекирска.

