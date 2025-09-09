„Синдикат „Образование“ приветства тази идея и ние в годините също сме я предлагали на Министерството на образованието като организация, пък министърът на образованието и неговият екип отправиха послания там, където може, това да се случи. И нека това да се случи. Само че това някъде не може да се случи. 51% от учениците в София учат на две смени, за страната 35% учат на две смени. Двусменната организация до 2025-та година трябваше да се преодолее, но на този етап не сме стигнали много далече, защото трябва да се построят много училища, за това трябва приоритет образование и много пари. Там, където е приложимо, това е чудесно. Там, където не може, дай Боже по-бързо да имаме народната воля и да строим училища. И един друг проблем, който не можем да забравим и да отминем – ако се случи така, че в някое училище учениците започнат да учат по-късно, примерно с половин-един час по-късно, това означава, че техните родители трябва да създадат организация по-късно да ги заведат на училище. За много родители това е проблем. Училището трябва да създаде организация – непедагогически специалисти да обгрижат децата в този буферен период. Няма как да мислим, че училището може спокойно това да го направи, без да назначава нови специалисти.“ Това обясни в ефира на bTV Radio д-р Юлиян Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа”, по повод предложението на образователното министерство учебните часове да започват по-късно там, където е възможно.

