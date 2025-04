„Сега е момент на дискусии, нормално е всеки да си каже притесненията. 81% от учителите са за този учебен предмет, но мисля, че на този свят няма човек, който да не е вярващ, едните вярват в религията и в някои от компонентите на тази ценностна система, други в нещо друго. Така че не мисля, че има повод за притеснение. Това, което обясниха от Министерството на образованието и министър Вълчев е, че не става дума за предмет с оценки, от които някой може да остане в същия клас или по някакъв начин да не може да се впише в този предмет, и той ще бъде в няколко варианта. Тоест децата и семействата, които са решили, могат да изберат с или без елементи на вероучение. Така че, няма повод за притеснение. Подобен тип предмети има във Франция и Белгия.“ Това каза пред bTV Radio Юлиян Петров, председател на Синдикат “Образование” към КТ”Подкрепа” по повод днешната дискусия за въвеждане на „Религия и добродетели“ в училище и притесненията на родители и граждански организации, че изучаването на такъв предмет може да доведе до разделения на база религия.

„Синдикат „Образование“ не смята, че има грешка по отношение на обяснението, по-скоро има грешка в обяснението на детайлите, но фундаментално и в нашето изследване, което направихме, 95% изразиха мнение, че в българското образование и в българското общество има огромен дефицит от ценности и най-вече от доброта, нещо, което тези дни след Великден много си го говорим. Безспорно имаме нужда и в училище, разбира се, от там да започне или там да се надгради това възпитание в доброта, в добродетели и след това да отиде в цялото общество, защото този дефицит генерира много отрицателни последици – агресия, неспазване на законност, липса на гражданственост, нещо, което повече от 20 години анализираме. Мисля, че училището и образованието трябва да бъдат водещи в тази превенция и в граденето на ценности. В крайна сметка в нашата история религията, източното православие като основна, предпочитана, преди я казваха в учебниците по гражданско образование официална религия, тя е запазила тази ценностна система през годините на турското робство и преди това. Тъй че, мисля, че няма нищо лошо, че добротата и религията са в един учебен предмет, който няма да бъде толкова задължителен, колкото важен в изграждането на ценностната система на българските деца.“, каза още Юлиян Петров.

Цялото интервю за предложените промени в образованието, които са обект на дискусия през последните дни, можете да чуете на звуковия файл.