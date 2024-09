Да се увеличат заплатите на учителите с 15 до 20%, предлагат синдикатите. Това каза в ефира на bTV Radio Юлиян Петров от синдикат “Образование”. “Ние сме поискали среща с финансовия министър и с него очакваме да изговорим какви са възможностите. Продължаваме и срещите с Комисията по образование, откъдето очакваме в българския образователен закон да има текст за заплатата на българския учител, по подобие на академичните преподаватели, които получиха такъв текст. В момента учителската заплата на база и на инфлацията е под 110% от средна брутна работна заплата.

Цялото интервю с Юлиян Петров пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.