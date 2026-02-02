„Изкуственият интелект се използва вече осезателно в много от образователните институции, като да кажем поне над 40% от учителите го използват по различни поводи интензивно, разбира се, някои го използват, за да достигнат до начина на преподаване, до съответното поднасяне на информацията в най-атрактивния вид, и от там насетне и в крайна сметка да научат учениците за работа с изкуствения интелект, за съответните приложения, които има и с усещането, че това е една теория, в която има огромна динамика и ако нещо е актуално днес, след 2 дни със сигурност ще има нещо по-интересно и диаметрално противоположно в спецификата.“ Това коментира в ефира на bTV Radio д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Министерство на образованието преди дни публикува за обществено обсъждане визия за въвеждане и използване на изкуствен интелект в училище. Какво се предвижда и как изкуственият интелект може да бъдеот полза за учителите и учениците – чуйте на следващия звуков файл цялото интервю с д-р Юлиян Петров пред водещата Надежда Василева.