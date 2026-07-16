„Ние първо искаме да оповестим и да бъде ясно, че в този бюджет най-вероятно има някои приоритети, но образованието не е сред тях. Факт е, че парите за образование стават по-малко като процент от Брутния вътрешен продукт, и всъщност намеренията в прогнозите този процент да става все по-малък или респективно да стане 4 или 3,8% в следващите години, показва една незаинтересованост на политиците, които управляват образованието, а всъщност не на последно място и българските учители, които са най-важните от това, което се очаква българското образование, също са излъгани от този бюджет, защото 125% от средната брутна работна заплата за страната от програмата на Прогресивна България не се изпълняват сега и всъщност се оказва, че преди изборите можем да кажем едно, а след това да решим и да направим друго. Това на друг език означава лъжа.“ Това коментира пред bTV Radio Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Целия разговор за парите за образование, за какво ще настояват в бюджета за 2027г., както и за Националното външно оценяване, и за предложенията за ограничение на социалните мрежи за деца под 16 години – можете да чуете на следващия звуков файл.