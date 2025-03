„Ние от синдикат „Образование“ много се радваме, че това, което говорихме повече от 10 години вече става част от национален дебат. Всъщност министърът на образованието повежда този дебат, което показва, че българското общество е узряло и на първо място признава, че дисциплината като част от възпитанието и част от граденето на ценности и добродетели е нещо фундаментално и наистина трябва да помислим за тази дисциплина като компонент в образованието. Там, където имаме дефицити в тази дисциплина по някакъв начин да променим нещата така, че тя да се подобри. И ако всъщност говорим само за оценката по дисциплина – това е нещо много важно, но отговаряйки на втората част от въпроса – ние трябва да променим няколко неща, за да усетим някаква разлика. Ако говорим само за оценката по дисциплина като самоцел, не съм убеден, че нещата ще се поправят, но ако оценката по дисциплина е част от изпълнението на училищния правилник, който е бил нещо като библия в началото на миналия век, а сега е нещо препоръчително или като акцентите, за които ние от няколко години говорим дали да спазваме забраната за телефоните или дали да имаме национална кампания, в която присъствието на учениците наистина на е много важно и неприсъствието да е изключение, има няколко неща, които трябва да се променят, за да видим някаква разлика в качеството на образование.“ Това каза пред bTV Radio Юлиян Петров, председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, по повод идеите за въвеждане на оценки за дисциплина в училищата.

Целия разговор за дисциплината в училище, трябва ли да има задължителни часове по религия и с колко ще се увеличат заплатите на учителите, след окончателно приемане на бюджета, можете да чуете на звуковия файл.