„Това беше един изпит по гражданственост, по доброволчество, по приемане на проблема като много важен, за да можем да оставим на заден план много други предразсъдъци и да организираме всички заедно изпитът да премине нормално, с равен шанс за учениците и да няма съмнение, че това е повлияло на тяхното бъдеще. Организацията никак не беше лоша, начело с министъра на образованието, ние днес също предложихме една кампания – „докарай зрелостник до държавните зрелостни изпити“, аз също лично се бях записал като шофьор за превозване на ученик, мисля, че се създаде много добра организация, дори може би повече, отколкото беше необходимо, защото не е чак толкова невъзможно един ученик в София да не намери с какво да дойде, дори да няма автобуси, има много коли в София, има други възможности, но много е важно, че всички взеха присърце и оставиха на заден план предразсъдъците и точните задължения, защото в крайна сметка това не е задължение на директора 1 към 1, не е задължение на учителя 1 към 1 да осигури ученика до училище, но мисля, че с това послание от Министерството на образованието през регионалното управление нещата изглеждаха много добре организирани и нямаше повод за безпокойство, че нещата ще минат както трябва.“ Това каза в студиото на bTV Radio Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ по повод организирането на транспорт в София за превозване на зрелостниците за матурите, ако беше продължил протестът на градския транспорт.

Целия разговор как протестът се отрази на учебния протест, както и за предстоящите промени в образованието, можете да чуете на звуковия файл.