„Синдикат „Образование“ анализира тази година, в която това беше възможно, и сега в момента няма промяна, но на база на всичко това, което анализираме като размер на учебното време, притесненията на министерството и експертите за това дали е достатъчно това учебно време за България, макар че статистиката показва, че ние сме в средата по отношение на учебното време и ако трябва нещо да променяме, по-скоро трябва да променяме неговата ефективност, а не неговата дължина. Но в крайна сметка това решение за 15 допълнителни дни за учениците по решение на родителя наистина натовари системата с ресурс от дни, в които е възможно понякога и една трета от класа да отсъстват, дори и повече. Това бяха хипотезите когато имаше грипна ваканция и на родителите беше по-лесно да използват тези дни, отколкото да чакат по лекарските кабинети. Част от дните се използват за почивка евентуално на семействата, когато решат да планират семейна почивка, но в крайна сметка това е доста голям ресурс и ние поискахме да анализираме и да редуцираме броя на тези дни. Като хипотеза ние заложихме да се върнем на старото положение, когато нямаше такава възможност, имаше по-малко дни и стигнахме до консенсус с министерството, че ще бъдат редуцирани и намалени поне наполовина тези 15 дни домашен отпуск с разрешение на родителите, което ще помогне на учениците по-ефективно да бъдат в учебното време. Мисля, че по този начин ще успеем да се приближим към по-ефективно учебно време. Най-вероятно от 15 септември следващата учебна година, няма проблем и с наредба това да се реши от министъра на образованието, имаме консенсус за това и от следващата учебна година, надявам се, ще се намалят тези 15 дни.“ Това каза в ефира на bTV Radio Юлиан Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. От синдиката поискаха намаляване на разрешените сега 15 дни отсъствия на учениците по домашни причини.

Целия разговор с Юлиян Петров за отсъствията и за искането за пълна забрана на мобилните телефони в училище можете да чуете на следващия звуков файл.