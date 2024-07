„За съжаление, важните решения или промени, политиката в системата, са свързани с по-скоро политически решения на политиците и Комисията по образование в българския парламент, което може би не е най-добрият формат на промени в системата, но в крайна сметка ние сме в момента в плен на трудната политическа обстановка, липсата на правителство, в момента сме в служебно правителство, което от друга страна не би трябвало да ни пречи да правим реформи и да променяме политики, но сякаш така сме приели, че служебното министерство, макар и в сфера като образованието, не може да направи фундаментални промени. Но да се върнем на по-конкретната ситуация. Ние в момента сме в един резонанс на различните оценявания, които анализираме. 4 клас и матурите минаха по-отдавна, коментираме по-скоро външните оценявания след 7 клас и се опитваме, някои от системата се опитват да покажат, че нещо много хубаво е станало, и се са променили резултатите към по-добро, не бихме могли да се обвържем с такъв по-скоро революционен анализ.“ Това коментира Юлиян Петров, председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, по повод необходимите реформи в сектора, които се бавят заради липсата на редовен кабинет.

Какви промени са необходими в националното външно оценяване и в държавните зрелостни изпити? И защо на всеки следващ образователен етап се влошават резултатите на учениците по български език и математика, както показва одитът на Сметната палата за периода 2019-та-юни 2023 година?