След бомбените заплахи към училища в София и страната през последните дни е необходима засилена охрана. Това заяви пред bTV Radio Юлиян Петров, който е председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“. От синдиката днес излязоха и с позиция по темата.

„Не трябва да се забравя за пропускателния режим на училищата като сгради – има навсякъде, но някъде в по-големи училища, при нормални условия има един вход, но понякога има нужда да има охрана на 2,3,4 входа, които ги има, но те стоят заключени. Държавата трябва да помисли охранителният режим да не зависи от бюджета на самото училище, то да е като задължение, пък и наистина училищата да имат достатъчно средства, ако трябва те да си наемат още охранители, ако не са достатъчно тези, които им осигурява съответната община. Не трябва да има компромиси, защото става въпрос за здравето, живота на децата и на учителите, които със същата сила са изложени на рисковете, които биха могли да се случат при подобни ситуации“, посочи още той.

„Напрежение няма, но по-скоро ако има един приповдигнат градус на сензитивност, е по отношение на решенията, които трябва да вземе директорът. В момента разбира се имаме някакви протоколи, които действат, но се изисква крайното решение да бъде на директора, и ако погледнем и от вчера, повечето от училищата решиха, че за 24 часа ще затворят, някои обаче решиха, че няма да затворят и приеха, че тази заплаха или тази новина е фейк заплаха. Тук всъщност, и се радвам, че премиерът реагира бързо да се създадат едни модели за действие и протоколи, в които директорите и учителите да не трябва да прилагат някакъв вид експертиза, защото те я нямат, а всъщност да им се дава готов модел, готов протокол и те просто да изпълняват. Те, разбира се, децата, тук отварям една скоба, че когато едно училище бъде затворено, нещата са малко по-различни, отколкото дори летище или пък някоя друга обществена сграда. За да бъде затворено училището, учениците трябва да си отидат вкъщи или трябва да дойде някой да ги вземе. Ако в едно училище имаме 700-800 ученици, има училища и с по над 2000 ученици, това е огромна организация от страна на родителите да дойдат и да приберат своите ученици. Много от тях работят, те не очакват това да се случи. А всъщност учителите и директорът няма как да създадат организация да опазват живота на учениците извън учебната сграда и дори извън училищния двор. Това трябва да се има предвид, когато се правят тези протоколи от МВР. И все пак да са готови с вариантите на протоколи, за да могат да влязат в действие заповеди, които биха издали при евентуална подобна ситуация. Също така и преценката дали била фейк новина или била истинска заплахата – не трябва да има такава от страна на директора, трябва наистина МВР или да прави анализ, или веднага да каже – затваряте и изпълнявате другите подпротоколи, които евентуално имате във вашите вътрешни правилници“, коментира още Юлиян Петров.

„Образователната система е подготвена дотолкова, доколкото след като вече е обявено, че има такава терористична заплаха, какво да се направи с ученици, с учители, а междувременно по отношение на психиката на учениците, нека да припомня, че години имаме такива специални часове в часа на класа, поне 6 години, тъй че като цяло системата е готова, но при една такава ситуация учениците са с много крехка психика и много трябва да се внимава как се поднасят нещата. Да има съответните премерени действия, които да се случват. Нека полицията, нека МВР да поеме отговорност за всеки един случай, защото системата е готова като цяло за кибер атаки, за терористични атаки, за много по-широк кръг от възможни интервенции към образователните институции, но всяка една е специфична. Затова казваме – нека да няма момент на колебание и заповедите и нарежданията от Министерството на образованието и МВР, което трябва да води в тази ситуация, да бъдат абсолютно конкретни, след което да дойдат и другите организации – как ще бъдат прибрани учениците, какво ще правят на следващия ден, дали ще бъдат в онлайн среда или няма да бъдат. Надявам се тази работна група да ги дефинира“, каза още председателят на синдикат Образование към КТ „Подкрепа“.

Цялото интервю с Юлиян Петров пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.