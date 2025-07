„Ако трябва да коментираме така наречения интегрален изпит, трябва да си признаем, че ние бихме върнали един стар формат, където имаше не само български и математика, а и някои от изучаваните други дисциплини в основното образование до 7-ми клас. Коментарът сега е дали това да го върнем, защото добре забравеното старо много често е актуално, макар и винтидж, то звучи по-добре и така. Нека набързо да погледнем в европейския и световния подход. Имаме 3 подхода за изпити след основно образование към гимназия – те са национален централен изпит, първият подход, който го има в България, Румъния, Полша, Чехия, Унгария, Ню Йорк, вторият подход подход е изпит или тест, организиран от отделните училища – Великобритания, Германия, Нидерландия, Финландия, Швеция, и автоматичен или почти автоматичен преход – тоест без изпит, с онлайн кандидатстване, в не малко от страните като Франция, Испания, Италия, или всъщност този изпит се прилага, когато има проблем с броя на учениците за определено училище. Тоест по-скоро виждаме един европейски и световен подход, който е сравнително по-опростен. Аз мога да го докажа и с още няколко изречения, където е видно, че в България този изпит след 7-ми клас или за гимназия, който се нарича национално външно оценяване, но ние го ползваме за гимназия, но в България има рекорд по времетраене на този изпит, тоест 75 минути първи модул и 90 минути втори модул, а по двата предмета е 330 минути. От там насетне се нареждат другите държави, където този изпит е с по-малко минути. Полша е с 310 минути сумарно, Румъния 2 предмета 240 минути, САЩ за 2 предмета – 2 по 90 минути, Унгария – 2 по 45 минути и надолу, тоест ние сме акцентирали много на този изпит и последното, което искам да кажа – нивото на психоза към учители и ученици е най-високо в една такава класация в България, в Румъния с една степен по-ниско. В Полша е умерена тази психоза към учители и ученици, и по-нататък е професионално умерена, контролирана и педагогическа, тоест видно е, че ние все още носим носталгия от въвеждането на този изпит преди години и тук натоварването и към учениците и към учителите е най-голямо като стрес.“ Това каза в ефира на bTV Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, по повод идеите от следващата учебна година изпитът по математика след 7 клас да стане интегрален и да включва и няколко задачи от природните науки – физика, химия, биология, астрономия, а от 2026-27 година интегрален да бъде и изпитът но български език и литература.

