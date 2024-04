Около 1-ви май очакваме около 1 милион пътувания, като 170 хиляди ще бъдат в чужбина. Очакваме и около 75 хиляди чужденци да бъдат по това време в България по време на великденските празници. Това каза в ефира на bTV Radio Румен Драганов - директор на Института за анализи и оценки в туризма. За летния сезон той обясни, че в Гърция е по-скъпо, отколкото в България и Турция. “Инфлацията в Турция малко се позабави, макар че турската централна банка отчете 25 милиарда дефицит. То се вижда, че българите пътуват не само да купят прах за пране, някоя дрешка и много други неща в Турция. Така, че когато има плащане в турски лири е изгодно”, обясни проф. Георги Рачев.

Чуйте повече за предстоящия летен сезон в прикачения звуков файл.