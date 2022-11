“Черен петък” тази година ще бъде на 25-ти ноември. Въпреки това, вече онлайн и физическите магазини не спират да ни атакуват с реклами и с огромни обявени намаления. Как да не влезем в капана на търговците и да пазаруваме изгодно? Чуйте съветите на Богомил Николов - изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Активни потребители" пред водещата Лили Ангелова.

