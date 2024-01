“Винаги, когато получите имейл е хубаво да се види от кого е изпратен” Това каза в ефира на bTV Radio IT - експертът Константин Веселинов. Много често се спекулира от така наречените хакери или от хората, които пускат този фишинг. Но някой път, заливайки ни със стотици имейли във всекидневието хората пропускат да видят детайлите. Хората трябва да знаят, че ако някой им изисква някакви данни, много вероятно е да е фишинг”, допълни той.

„Изпращат се фишинг имейли, които претендират да са изпратени от правоохранителни органи. Има логата на Европол, ГДБОП, дирекция „Киберпрестъпност“. Това са едни измамни имейли, в които пише, че ще бъдете съдени“. Това каза в „Тази сутрин“ директорът на „Киберсигурност“ в ГДБОП-МВР старши комисар Владимир Димитров. Той обясни, че в прикачения файл на развален български език е обяснено, че сте разглеждали сайтове с детска порнография или друго незаконно съдържание.

