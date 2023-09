“Убийството под въздействие на наркотици, алкохол или при каране със скорост много над позволената следва да бъде третирано като умишлено убийство, без никакви други условия” За това настояват близки на загинали в катастрофи. “В момента над 90% от убийците на пътя получават условни присъди или минимален брой години, които се приспадат ако са били в ареста - или не лежат, или лежат минимално време”, каза в ефира на bTV Radio Нинелла Върбанова, която е загубила брат и братовчед на пътя. Чуйте повече от интервюто с Нинелла Върбанова пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.