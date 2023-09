За първите седем месеца на годината след намесата на инспекторите по труда са изплатени почти 2.6 млн. лв. заради нарушения на работодателите, свързани с начисляване и плащане на трудовите възнаграждения. Това каза в ефира на bTV Radio Ваня Джупанова, главен експерт към „Главна инспекция по труда“. Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) стартират засилени проверки, насочени към гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Във фокуса на кампанията попадат работодатели, за които в предходни проверки е установено, че бавят изплащането на заплати. Освен работата без трудов договор, част от нарушенията са свързани със заплащането на труда, работното време, отпуските и др. Как да търсим правата си, чуйте в интервюто на Лили Ангелова с Ваня Джупанова, главен експерт към „Главна инспекция по труда“ в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.