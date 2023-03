“Предложението на френското правителство е за т.нар. “антиинфлационна кошница”. Държавата смята, че не може да е единственият играч и фактор, който да подаде ръка на най-нуждаещите се. И заради това призова големите вериги хранителни магазини да са нейният партньор” Това обясни в предаването “Важното, казано на глас” кореспондентът на bTV Десислава Минчева. “Магазините сами ще определят на кои продукти ще наложат таван. Проблемът е, че или всички се хващат на тази игра, или никой. Една от най-големите вериги хранителни магазини заяви, че няма да участва в тази антиинфлационна кошница, тя предпочита да държи по-ниски цени от конкуренцията на абсолютно всички продукти, но не и да слага таван. Останалите големи вериги подадоха ръка на правителството. Антиинфлационната кошница е разделена на 5 групи - тоалетни принадлежности, почистващи продукти за дома, пресни хранителни продукти (в т.ч. местни и млечни), замразени храни, пресни плодове и зеленчуци”, обясни още тя.

Повече за антиинфлационните мерки и за протестите срещу пенсионната реформа във Франция, чуйте в прикачения звуков файл.