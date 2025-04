70% от учениците, които завършват гимназия, се записват да учат висше образование. Близо две трети от тях съчетават следването с работа. Това показва проучване за реализацията на пазара на труда на завършилите средно образование в България, проведено от Институт “Отворено общество”. Как младите се реализират - чуйте повече от председателя на Контролния съвет на Българската асоциация за управление на хора - HR експертът Георги Първанов пред водещата Лили Ангелова.

