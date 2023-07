“Днес се случи това, че България излезе на чисто и на светло, тъй като страната ни предоставя военна помощ на Украйна от първите дни на военния конфликт, но го правеше задкулисно и секретно. България е единствената страна - член на НАТО, която засекрети помощта, която изпраща за Украйна” Това каза в ефира на bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

“На практика Украйна се крепи на международната финансова помощ. Меморандумът за сътрудничество в енергетиката, включително относно реакторите от АЕЦ "Белене" може да разглеждаме в тази плоскост - подкрепа за икономиката на страната. И самата декларация посочва, че това е меморандум и започват работа техническите екипи, където ще бъдат преценявани възможностите, какво точно от оборудването или реакторите, на каква цена и естествено това е въпрос на преговори”, каза дипломатът и бивш председател на Комисията по външна политика Димитър Гърдев.