“Отговорността трябва да я поеме всеки член на БСП, защото всеки член всъщност е партията. Когато се напада по този начин непрекъснато и в кампания, и извън кампания и от членове на БСП, аз не мисля, че най-малкото е коректно” Това каза в ефира на bTV Radio Иван Ченчев от левицата. “Когато беше премиер Пламен Орешарски и имаше над 80 депутата, след това влязоха в следващото Народно събрание 38, имаше ли вътрешна опозиция и искаха ли оставки, лидерът тогава подаде ли оставка…защото резултатът по думи на анализатори беше катастрофален?”, каза още Ченчев. Цялото интервю с Иван Ченчев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.