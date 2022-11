Политическата неизвестност влияе върху икономиката, като повишава общото ниво на несигурност за това какви политики ще се правят и дали има някакво съгласие през следващите няколко месеца. Това коментира в интервю за bTV радио икономистът Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. Според него най-яркият пример е, че няма как да се направи изцяло нов бюджет. Той припомни, че по българската Конституция само Министерският съвет може да внася нов бюджет.

„Ако трябва да взема ролята на умерения оптимист, хубаво е, че не се сбъднаха най-тежките прогнози, че ще има тотално спиране на енергийните доставки, режим на тока, масова безработица и т.н. Това, което виждаме е по-високи цени на енергията спрямо преди година и половина, но същите като миналата зима, тоест вече сме живели тази криза. Това е общата рамка, поводът за оптимизъм в някакъв смисъл. Икономиките на Европа и на България функционират и данните за последните няколко месеца показват, че въпреки високите цени на ток и газ, индустрията като цяло работи, търговията и потреблението работи. Ние обсъждаме страхове и притеснения, а не случили се вече негативни явления. И остава самата инфлация- кога и как ще бъде овладяна тя.“, посочи Лъчезар Богданов.

Според него, добрият вариант би бил да има амбициозно правителство, което да постави нещата на масата и да каже – ние ще следваме дисциплинирана позиция по отношение на бюджета и политика, която ясно показва, че България е готова за присъединяване към Еврозоната. Лъчезар Богданов посочи, че голяма част от политическите партии не крият, че искат правителството да внесе бюджет, за да могат те да го направят както преценят. Това според него е плашещото. В други ситуации финансовият министър е имал ролята да удържа подобни политически позиции, като заяви ,че няма да изпълнява бюджет с определени параметри.

„Може би в момента изборът е между най-малкото зло, тупка се топката и се прехвърля напред. Това е един вид натиск върху партиите да съставят правителство или да вървят към нови избори и след тях да съставят правителство, но не да разчитат, че може до безкрай да управляват чрез парламентарните комисии член по член толкова важни неща като държавните финанси“, коментира икономистът.

По отношение на икономическата зима, която предстои, според Лъчезар Богданов големият риск е войната в Украйна. „Това не трябва да се подценява. Това е риск с непредвидимост на ситуацията, както и свързаното с това състояние на енергийните пазари. Но това е вторичен въпрос. Да не забравяме скоростта, с която се отвориха нови вериги на доставки на природен газ. Що се отнася до по-традиционния макроикономически риск, виждаме, че Европейската централна банка и Федералният резерв засега дават много ясен сигнал, че ще се борят с тази висока инфлация и тя е неприемлива за тях“, каза още икономистък.

Цялото интервю на водещата Надежда Василева с Лъчезар Богданов - чуйте в звуковия файл.