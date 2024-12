Чуйте обзора на събитията през изминаващата 2024-та година през погледа на бившия шеф на “Пирогов” доц. Спас Спасков и потомката на Васил Левски - психолога Христина Богданова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio в интервю за водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.