Национално проучване на Синдикат образование към КТ „Подкрепа“ посочва неработещите политики и практики. В него са участвали над 4500 учители, директори, родители, а резултатите ще бъдат представени на министъра на образованието.

12 политики и практики са определени от учителите като недействащи добре, неефективни или зловредни. На първо място над 70% от запитаните са поставили прекомерната административна натовареност на учителите или така наречената бумащина. Това заяви в интервю за bTV radio Юлиян Петров от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Какво трябва да се промени в учебните програми в интерес на учителите и децата – чуйте разговора на Надежда Василева с Юлиян Петров в звуковия файл.