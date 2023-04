Промениха ли се нагласите на избирателите по време на кампанията, какви са очакванията за резултатите от вота в неделя и какви са възможните варианти за управление? Чуйте анализа на социолога от „Алфа рисърч“ Павел Вълчев и на политолога Любомир Стефанов, в интервю за водещата Надежда Василева на звуковия файл.

