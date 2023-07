“Песимист съм по отношение на влизането на България в еврозоната в заложената от МФ прогнозирана инфлация, която е с 1% по-ниска от прогнозираната от ЕК, а ценовата стабилност е друго изискване да влезем в еврозоната” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio Щерьо Ножаров от БСК.

Попитан какъв ще е ефектът от изземването на 100% данък дивидент от държавните дружества, той отговори: “Имаме 264 държавни дружества, като 70% от приходите, тоест тези дивиденти са свързани с 10 от тях. Странно какво правят другите 254 или на тях никой няма да им взима дивидент, защото те са на загуба. Тук става дума само за енергетика и оръжейна индустрия. Това е необходимост от непремерената социална политика на предходните парламенти”

Цялото интервю може да чуете в прикачения звуков файл.