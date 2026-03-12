Заради войната в Близкия изток бяха отменени много полети. Как да действат хората, които имат закупени самолетни билети и сами са организирали пътувания, платили са, но не се знае дали ще се осъществят, а някои от тях искат да се откажат? Създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова обобщи в ефира на bTV Radio най-важното, което трябва да знаят пътуващите.

„Подобни ситуации включват форсмажорни обстоятелства, динамично променяща се обстановка и много неизвестни, поради което са сложни и изискват особено внимание, информираност, отговорност и специална организация. Но какви са възможностите на самостоятелно организираните туристи? Сега за тези хора е важно да се информират за актуалната обстановка, потенциалните рискове и да преценяват разумно, включително и в хипотези, в които биха загубили пари, за сметка на това да не поставят под заплаха живота и здравето си. Ако се стигне до забрана за пътуване в техните дестинации, полетите така или иначе ще бъдат отменени. Тогава авиокомпанията дължи на пасажера избор между възстановяване на парите или премаршрутиране, грижи за времето на изчакване: храна и напитки, хотелско настаняване при изчакване до следващия ден. Парично обезщетение вероятно няма да могат да получат, ако авиокомпанията докаже „извънредни обстоятелства", каквото без съмнение е военен конфликт и затваряне на въздушно пространство, защото тя не може нито да бъде предвидена, нито контролирана от авиопревозвача. Следва да се има предвид обаче, че тези задължения за превозвача произтичат от европейски регламент, който се прилага само ако полетът тръгва или пристига на летище в ЕС (например София → Дубай) или ако е извършван от авиокомпания с лиценз в ЕС (например Bulgaria Air, дори ако тръгва от Дубай). Ако полетът е от Малдивите или от Дубай с авиокомпания без лиценз в ЕС - Регламент 261/2004 не се прилага. В този случай зависи от условията на самата авиокомпания и местното законодателство. Много от големите авиокомпании предлагат пребукиране или ваучери, но нямат задължение за това по европейското право. Не се лети само при забрана за пътуване в дадена държава от официалните власти. Но отново е важно да подчертаем и отговорността на самите туристи – както преди заминаването, така и след това – като опции за преждевременно завръщане.“, обясни Габриела Руменова.

Когато пътуването е организирано чрез агенция, в Закона за туризма са посочени задълженията на туроператорите.

„Тъй като все още има наши сънародници, които не са се завърнали в страната от своите пътувания, да се обърнем първо към тях. Законът за туризма казва: „Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки.“ И, да, по закон операторът носи отговорност за прибирането на туристите, като организира алтернативен маршрут, чартърен полет или друг вид транспорт, като поеме разходите. Ако не е направено, може да се подаде жалба до туроператора, после – до КЗП и Министерството на туризма. Важно е да се направи уточнението, че ако към датата преди заминаването Министерството на външните работи е публикувало предупреждение за избягване на дестинацията и туристът все пак е тръгнал, може да има условност при предявяване на претенции за отговорност на туроператора. Ето защо, имат значение както своевременните действия на институциите и властите, така и активността на самите граждани да се информират за актуалната обстановка и евентуални предупреждения.“, посочи създатетял на онлайн платформата „Ние, потребителите“.

На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителя. Тази година мотото е „Безопасни продукти, уверени потребители“. Фокусът е върху дигиталния пазар.

„Съгласно годишния доклад на Safety Gate за 2025 г. най-често забраняваните опасни стоки са: Козметика – 36%, Играчки – 16%, Електрически уреди и оборудване – 11%.“, цитира данните Габриела Руменова.

Как потребителите да са сигурни, че стоки, които купуват – особено онлайн, отговарят на изискванията за безопасност, както и още съвети за правата на потребителите при проблеми с пътувания, можете да чуете на следващия звуков файл в интервюто с Габриела Руменова.