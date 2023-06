Какви проблеми в образованието показаха резултатите от матурите и как трябва да се промени системата? Чуйте какво каза в предаването “Важното, казано на глас” Асен Александров – директор на 51 СУ „Елисавета Багряна“ по bTV Radio пред водещата Лили Ангелова.

