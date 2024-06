„Свидетели сме на изключително интересни избори, при които видяхме няколко знакови неща. Първото е изключително ниската избирателна активност, която е много ясен знак от страна на хората към политическия елит изобщо. Тук не искам да разграничавам тази партия, онази партия, защото смятам, че това е един принципен знак към политиците, че очевидно ситуацията не е приемлива такава, каквато се случва в момента. Оттук насетне какво следва – виждаме, че на победителя ГЕРБ се полага отговорността да положи максимални усилия и да създаде едно управление. Виждаме успех за ДПС, които се превърнаха във втора политическа сила. Продължаваме промяната-Демократична България вече заявиха, че ще бъдат опозиция, очевидно, че резултатите подсказват поведение в подобна посока – имам предвид срива в доверието, близо половината от хората, които преди една ги подкрепиха, сега не отидоха да ги подкрепят. Тук обаче ми се иска да кажа и нещо друго – че сривът в доверието не стига само до ПП-ДБ. Ние виждаме, че дори и ГЕРБ, които са победителите в тези избори, отчитат спад в доверието от 150-170 000 гласа. Тоест ние говорим за една много по-сериозна криза в доверието, която не обхваща само загубилите, а целия политически елит. И можем да кажем, че всички партии в някакъв смисъл загубиха тези избори, с изключение на новото явление „Величие“. Това коментира пред bTV Radio Павел Вълчев, социолог от агенция „Алфа рисърч“, ден след вота 2 в 1.

„Има политическа и парламентарна логика, която не може да бъде избегната, независимо от това кой е първи, втори, трети и как са подредени. Тази политическа логика в момента ни казва следното – първо ПП-ДБ, разбира се, могат да направят всичко. Могат да отидат в правителството – да направят нова коалиция, но ако следват знака, който им дават избирателите, той е категоричен, недвусмислен, той се усети още преди изборите, та ако следват този знак, те трябва да отидат в опозиция и по никакъв начин да не оставят никакви варианти, никакви формули, в които биха могли да подкрепят правителство и да участват не просто в правителство, а в мнозинство. Трябва да заявят своите приоритети и да гарантират, че ще подкрепят политиките на правителството по онези теми, които са ключови за техните избиратели. Включването на България в еврозоната, ако дай Боже се появи воля за продължаване на съдебната реформа, и още някои неща, и оттам нататък, да бъдат опозиция, събирайки всичките си сили, целия си потенциал и изпълнявайки ролята на опозиция, която между другото в миналия парламент роля беше овакантена, и нея я приемаха ту президентът, ту Борисов, ту БСП. Един от начините да се оздрави в момента демократичната ни система, дори един от начините да се върнат малко повече избиратели да гласуват, това е да имаме ясно разделение на управляващи и опозиция, опозицията да бъде силна, ярка, гласовита и малко да се обнови. А иначе – за формулата за правителство – изобщо не виждам друга формула за правителство, освен нещо, което да се излъчи от мнозинството, образувано в момента от ГЕРБ, ДПС и ИТН.“, посочи политологът проф. Светослав Малинов.

