В понеделник вечерта членовете на Европейския парламент подкрепиха временното споразумение за правата на пътниците при пътуването със самолет, които предстои да влязат в сила следващата година. Една от промените е свързана с багажа. Авиокомпаниите и посредниците ще бъдат задължени винаги да показват цената на самолетния билет, с включен ръчен багаж, в началото на процеса на резервация. По повод коментарите от нискотарифни авиокомпании коментираха, че промените могат да увеличат разходите за пътуващите, Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“, обясни:

„Нормално е тези две авиокомпании и нискотарифният модел да бъде най-много повлиян от новия регламент, защото години наред този нискотарифен модел се наложи на базата на обявяването на първоначални много ниски цени, които никога не съвпадат с крайните цени впоследствие, които човекът заплаща. Това е модел, който е основан на психологията на хората и на това, че когато търсите някакъв билет и видите сравнение на цените, естествено посягате към най-ниската цена, въпреки че знаете, че след това ще трябва да платите допълнителни такси за куфар, за място за самолета, вероятно за бутилка вода или за разпечатване на бордна карта на летището, ако се наложи, множество допълнителни такси. Това са неща, които бяха включени в общата цена на традиционните авиокомпании. И всъщност нискобюджетните авиокомпании успяха много бързо да израснат на базата на тези трикове, основани на психологията. Сега с новия регламент се изравняват в някаква степен правилата на играта, така да се каже, между нискобюджетните и традиционните авиокомпании, защото се вменяват задължителни компоненти, които трябва да съдържа билетът в първоначалната цена. И така няма да е вече толкова драстична разликата между това, което виждаме в търсачките като първоначални цени и това, което в крайна сметка ще платим. Аз мисля, че всеки, с изключение на нискотарифните компании ще приветства този регламент и тази промяна. Този регламент беше предложен преди 12 години и стоеше много дълго на трупчета и последните година и половина-две, бяха подновени усилията. Тук трябва да поздравим и българския депутат Андрей Новаков, който беше докладчик по това досие“, посочи Богомил Николов.

Други промени дават право на децата до 14 години да получат безплатно места до родителите си в самолета. Сега тези места се заплащат. Промени има и по отношение на обезщетенията за пътниците при закъснял полет или отменен полет. Вече самите компании ще трябва да информират хората как да получат обезщетения. Целия разговор с Богомил Николов можете да чуете на следващия звуков файл.