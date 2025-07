Седмицата беше белязана от протести - казусът дали Борислав Сарафов легитимно продължава да изпълнява функциите на главен прокурор предизвикаха обществено недоволство, а арестът на варненския кмет продължи да е водеща тема в новинарския поток. Разгорещени дебати се водеха и дали държавата може да се противопостави на спекулата на цените на основни продукти преди приемането на еврото. Другата тема, която предизвика широк обществен отзвук беше заплащането на медицинския персонал и как то да бъде повишено. Анализ на темите от седмицата чуйте от социолога Геновева Петрова от “Алфа Рисърч” и директора на социологическа агенция "Медиана“ Кольо Колев в интервю пред водещата Лили Ангелова.

