През изминалата седмица съдбата на антикорупционната комисия беше в епицентъра на партийните страсти; икономисти, анализатори и политици спореха може и трябва ли държавата да се меси в ценообразуването и да се противопоставя на опитите за спекула на основни храни и продукти. Големите пожари нагорещиха споровете доколко сме готови за бедствия, а освобождаването на Десислава Иванчева повдигна наново темата за нейния арест и доколко беше справедлива присъдата й. На международната сцена се постави акцентът върху търговската сделка между САЩ и ЕС и трябва ли Старият континент да търси нови пазари, за да спаси икономиката си. По всички тези теми чуйте анализа на политолозите Татяна Буруджиева и Даниел Смилов пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.