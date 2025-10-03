В обзорът на темите от седмицата коментирахме трагедията край „Елените“ и другите морски градове, където след дъждовете приливна вълна отнесе човешки животи и предизвика бедствие. Анализирахме и тежката ситуация на АМ „Хемус“ – министърът на регионалното развитие Иван Иванов обяви, че пътните фирми ще понесат сериозни санкции заради липсата на организация и мерки. Друга тема от седмицата е скандалният случай със служители на Автомобилната администрация, обвинени, че са искали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс преди концерта му в София. Потърсихме отговори как подобни практики се отразяват на имиджа на страната ни. Не пропуснахме и хубавата новина от седмицата – българският национален отбор по волейбол завоюва сребро на световното първенство и ни направи истински горди. Заедно със събеседниците - адвокат Мария Шаркова и Христо Пимпирев обсъдихме как спортните успехи ни обединяват, дори когато другите новини носят тревога и напрежение. Чуйте обзора на темите от седмицата в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.