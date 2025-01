Обзорът на темите от седмицата чуйте през погледа на социолога от “Алфа Рисърч” Геновева Петрова и политолога и преподавател доц. Иво Инджов пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio.

Your browser does not support the audio element.