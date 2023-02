Обзорът на темите от седмицата чуйте през погледа на д-р Цветеслава Гълъбова, директор на държавната психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ и издателя и преводач Манол Пейков пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.