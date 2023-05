Анализа на темите от седмицата чуйте през погледа на Ружа Смилова - преподавател в катедра „Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски" и социолога от Галъп Светлин Тачев пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас”.

