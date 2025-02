Чуйте обзора на темите от седмицата през погледа на Кънчо Стойчев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал и с политолога Татяна Буруджиева във “Важното, казано на глас” пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.