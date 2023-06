Обзорът на темите от седмицата във “Важното, казано на глас” чуйте през погледа на бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и медийния експерт и преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" доц. Георги Лозанов в интервю на Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.