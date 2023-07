Анализът на темите от седмицата чуйте от климатолога проф. Георги Рачев и Владимир Тодоров - председател на Асоциацията на пострадалите при пътнотранспортни произшествия пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас”.

