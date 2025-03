Служители от държавните психиатрични болници от цялата страна излязоха на протест. Причината за недоволството е недостатъчното според тях увеличение на заплатите в размер на 5%. Тяхното настояване е за увеличение в размер на 50%. 178 млн. лева са предвидени за психиатричната помощ през тази година от бюджета на Министерството на здравеопазването. С парите ще се осигури ръст на средствата за болниците, но той не отговаря на исканото от лечебните заведения. За проблемите на болниците, медицинския персонал и пациентите чуйте от интервюто с д-р Донка Господинова - директор на Държавната психиатрична болница в Севлиево пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio.

