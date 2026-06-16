„Може би преди всичко трябва да разграничим какво е споразумение и меморандум за разбирателство и както е отличието от договора. Договорът обикновено е правно обвързващ документ, докато меморандум за разбирателство е една декларация за намерения без правна сила. Но ако започнем от там, че тази година в Съединените щати има 3 важни дати – 14 юни, 4 юли и междинните избори през есента. 14 юни е рожденият ден на президента Тръмп, когато той отбеляза своята 80-годишнина и искаше да направи нещо знаменателно – прекратяване на огъня чрез този меморандум за разбирателство. Той организира и турнир по бойни изкуства на поляната пред Белия дом. Събитията след 28 февруари, когато започна войната срещу Иран, бяха отбелязвани ежедневно с обещания за мир – ту утре, ту другиден, след 2 седмици. Според CNN, Тръмп 39 пъти досега е обявявал край на конфликта, но след 107 или 108 дни, най-накрая вече имаме едно споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток. То беше обявено в неделя. А меморандумът ще бъде подписан в Швейцария в петък на19 юни. Тоест на 20 юни ние може би ще знаем целия текст на меморандума, който е около страница и половина, и в който са изписани само намерения. Както знаете, по време на война първата жертва обикновено е истината и тогава пропагандата работи изключително усилено. Голяма част от информацията получаваме от ирански официални медии. Споразумението, доколкото разбирам, премахва санкциите върху иранския износ на нефт, отваря Ормузкия пролив, на трето място имаме размразяване на задгранични активи и оттегляне на морската блокада от САЩ. Споразумението отваря 60-дневен или двумесечен прозорец за преговори за доста по-широко споразумение. Най-вече ще бъде около ядрената програма на Иран и забрана на Иран да притежава ядрени оръжия. През тези 60 дни ще се провеждат много трудни разговори, за да се гарантира устойчивост на мира. Сенатът, който сега се доминира от Републиканската партия, трябва да одобри облекчаването или премахването на санкциите срещу Иран.“ Това обясни Веселин Вълчев, дипломат и изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения, след временното споразумение между САЩ и Иран и преди срещата в Швейцария, която се очаква в петък.

По отношение на позициите на Израел за споразумението, Вълчев посочи:

„Още първоначално целите на войната на САЩ и Израел се разминаваха. Докато Израел искаше смяна на режима и премахване на способността Иран да произведе ядрени оръжия, защото това е жизнено важно за сигурността на Израел, докато целите на САЩ още в самото начало бяха не да премахне режима, а да постави един послушен режим чрез блицкриг и да постави контрол върху Ормузкия проток и евентуално да постави ръка върху производството на нефт. Конфронтация, да не казвам война между Израел и Ливан, ще бъде въпрос на време, макар и както чета – Нетаняху се е съгласил да не предприема някакви военни действия срещу Ливан, макар и много недоволен от споразумението между Съединените щати и Ливан. От друга страна знаем, че Иран настоява и в меморандума, и при подписване на мирен договор, макар че имаме 60 дни, а в геополитиката 60 дни е много дълъг период, тогава Иран твърди, че в този договор трябва да присъства и Ливан. Там е Хизбула, с които Иран поддържат тесни връзки.“

Целия анализ на Веселин Вълчев можете да чуете на следващия звуков файл.