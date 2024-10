„Една от парадоксалните ситуации е, че колкото повече говорим за купуването на гласове и за техния ефект, демотивираме гражданите да гласуват и то да гласуват по съвест, защото сякаш им казваме, че вашият глас няма значение, изборите са нагласени. Това не е много добър подход, защото парадоксалното е в това, че единственият начин да се противодейства на купения и контролирания вот е всъщност масовото гласуване. Защото порядъкът, в който се предполага, че могат да бъдат купените гласове, различни изследвания го показват- е между 5, някои казват 10, а тези, които изпадат в крайности говорят за 15%. Разбирате, че смятайки в проценти, винаги смятаме в съотношение с подадените действителни гласове. Когато говорим за определен тип избори, каквито са местните избори,, или за избирателни системи, каквато е мажоритарната избирателна система, такъв тип проценти могат да бъдат решаващи, но при пропорционални избори това не е така. Тоест на втори прочит - българските граждани трябва да бъдат дълбоко мотивирани да гласуват, за да има тежест техният глас, а не купеният.“ Това коментира в ефира на bTV Radio изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“, по отношение на тежестта на купения и контролирания вот на предстоящите избори.

„Големият брой гласоподаватели в Австрия може да бъде обяснен по много начини, едно от обясненията е, че те вярват в пряката връзка между техния глас и посоката, в която би могла да бъде управлявана държавата. И най-вече свързаните с това политически и идеологически послания, нещо, което у нас липсва категорично и това обезверяване може да бъде обяснено през тази посока на мисли – липса на ясни послания, на идеология, на пряка връзка между подадения глас и последващото политическо поведение. Всички виждаме различните формати на коалиции, сглобки или както там можем да ги наречем, гласувате за едно – получавате съвършено друго политическо поведение.“, посочи Калин Славов.

„Когато мотивацията за гласуване бъде сведена до това ниво – възможност за загуба на работа, възможност предварително да ви поискат кредит, който са ви дали, или дори вересия в магазин, защото става въпрос за изключително битови ситуации, когато това ви мотивира да гласувате, тогава не можете да очаквате масово политическо действие. До толкова, доколкото работи принудата, до толкова е и политическото участие.“, каза още Славов по отношение на контролирания вот.

„Традиционно призоваваме МВР да се върне към една практика, която явно се оказа успешна, защото се отказаха от нея, а именно на командироване на служители в населени места, в които те по принцип не работят, за да може да се скъса тази връзка с местния контекст, с местните силни. Би било добър подход и на следващото стъпало в правораздаването – прокуратурата, да бъдат командировани прокурори, също така би било добра практика, ВСС знаете, че има практика да командирова съдии – с други мотиви, но би могъл да го прави и в тези ситуации. В нашата страна връзката с местния контекст е това, което дава сила на подобни схеми, защото в рамките на населените места има негласни зависимости, които в такива ситуации се оказват много силни.“, посочи изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“.

