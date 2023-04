“Използването на хартиена бюлетина създава предпоставки за увеличаване на опитите за купуване на гласове” Това каза в ефира на bTV Radio Калин Славов - изпълнителен директор на "Прозрачност без граници". “Създава се възможност за възраждането на едни стари практики, в които определен криминален контингент има доста опит в тяхното приложение. Голяма част от проблема с купуването на гласове е, че е изключително трудно доказуем процес. Директното даване на пари е само един от способите за купуване на гласове. Много често се използват лихвари, дългове които са натрупани към кварталната бакалия. Нормално е в бакалията да има записи на имена и суми срещу тях, защото това са вересии. В съд твърдението, че това са записи, свързани с купуване и продаване на гласове, трудно биха издържали. Става въпрос за много сложни процеси и разследвания, които трябва да се проведат и не винаги те са възможни”, каза още той.

Цялото интервю с Калин Славов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.