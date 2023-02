Политическата нестабилност и провеждането на поредица от избори влияят доста негативно на институциите и те не са достатъчно мотивирани да работят. Това коментира пред bTV Radio изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов.

"Най-вече потенциалът на институциите да работят и тяхната мотивация като че ли спада. Казвам го не случайно. Виждате, че голямата част от контролните институции вече са с изтекли мандати и то от години. Има мандати, които са изтекли преди 4-5-6 години. Това създава състояние на несигурност у тези органи. Даже конституционно установени органи нямат своя пълен състав или техните членове са с изтекъл мандат. Включително и самият Конституционен съд е в непълен състав в момента. При такава ситуация, още повече перманентна политическа криза, контролните органи нямат особен мотив да прилагат активно правомощията си и тук мога да дам пример с това, което се случва с мобилните оператори. Там има белези за съгласувани търговски практики, има немотивирано увеличение на цени", посочи Калин Славов.

Традиционното изследване на „Трансперънси интернешънъл“ за индекса на възприятие на корупцията в публичния сектор се прави в 180 държави по света, а България е включена в проучването за 25-ти път. Проучването за 2022-ра година отрежда на България 72-ро място в света и предпоследно в Европа, като страната ни е изместена от последното място от Унгария.

"Беше изработена много добра стратегия за периода 2021-2027 година, в която беше преодолян отдавнашен дефицит в разбирането за борбата с корупцията като ангажимент само на наказателните органи, на наказателното преследване. Бяха предвидени мерки, но няма никакво практическо действие по изпълнението на тези стъпки", каза още Калин Славов.

"За съжаление нашето място в дъното на класацията за Европа е повече от традиционно. Вече 10 години стои неизменно. Също така неизменно стои коридорът от стойности, който има индексът за България – той се движи в интервал между 41 и 44, тази година е 43, при скала от 0 до 100, където 100 показва най-висок потенциал в борбата с корупцията. Европейският съюз и Европа са силно поляризирани в тази посока. Старите демокрации и северните страни са във високата част на таблицата с оценки между 80 – 83, дори Дания стига 90 точки, която е първенецът в класацията изобщо. На другия полюс са държави като България, Унгария, Румъния. Тази година Унгария е страната ,която има малко по-лош резултат от нас, тя има резултат от 42, но веднага идва въпросът ние ли сме се придвижили напред. За съжаление става дума за системни проблеми, които съществуват в Унгария, свързани с върховенството на закона, с упражняването на демокрацията. Знаете, че Европейската комисия при своя мониторинг на върховенството на правото имаше много тежки констатации. В резултат на тях се наложи европейските фондове да бъдат поставени под условие – именно пари срещу реформи", допълни изпълнителният директор на Асоциация "Прозрачност без граници".

