“С оглед активността на Министерството на вътрешните работи на тези избори, големият брой сигнали и големият брой разследвания, които прави министерството, не бива да ни учудва, защото това е функция от засилената дейност на министерството.” Това каза в ефира на bTV Radio Калин Славов - изпълнителен директор на “Прозрачност без граници”. “Не може да бъде самостоятелно индикатор за това, че самото явление е по-засилено или по-слабо, отколкото преди. За съжаление, това, което наблюдаваме и при предходни избори, при подобна активност на министерството, че стотиците сигнали, по които е реагирано и стотиците задържани след това стават десетки досъдебни производства във фазата, в която прокуратурата поддържа обвинението и след това в единични случаи с осъждащи присъди на съдебна фаза. Това е, много сериозен проблем, но до голяма-- много аспекти може да се причините, за да се стигне до това, както слабо събиране на доказателства, така за съжаление и фактът, че на местно ниво съществуват такива извънпроцесуални зависимости между органите, които трябва да разследват, поддържат обвинението и съответно съда. Типичен случай за това е сагата с прокурорския син от Перник, която се коментира в последните дни. Виждаме как органите на местно ниво просто не работят. Работи се през различни схеми на социални помощи, помощи за дърва, помощи за храна, включване в различни програми за безработни. Нищо, което да не сме виждали на други избори. Но може би изключително тревожно е очакването какво ще се случи на ниво секционни избирателни комисии, защото дори граждани, които добросъвестно са подходили към гражданското си задължение да формират политическата власт в страната, техният глас може да се окаже или неотчетен, или грешно отчетен именно на ниво секционна избирателна комисия. Това е може би най-голямото притеснение, което и съгражданите трябва да имаме.”, допълни той.

