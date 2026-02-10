„Категорично трябва да търсим знак, защото огромно напрежение се завъртя около избора на служебен премиер, което е абсурд, което е показателно за това как в тази държава нищо не работи като хората, институциите са завладяни, защото това трябва да е едно проформа упражнение. Един служебен премиер, на малкото места, където ги има в Европа, защото подобен институт не съществува, трябва да се занимава само с организацията на изборите и въобще да не се поставя тук въпросът честни ли са, нечестни ли са. Това трябва да е идеалната ситуация. В България говорим за изкривена ситуация, върви пуническа война кой да е служебен премиер и вътрешен министър, защото по този начин едните искат да осуетяват схеми, другите да правят схеми, грозна работа, африкански тип правене на политика. Илияна Йотова е изправена между Сцила и Харибда, трябва да вземе един много тежък избор в следващите дни и каквото и да направи, ще сбърка. Тя няма полезен ход при това разделение, при това недоверие в институциите, при тези войни в партийната система, така че ще трябва да изпием горчивата чаша до дъно с тези избори и тяхната организация. При всички случаи много вероятно е да се хвърли сянка на съмнение по отношение на провеждането им, недоверието е зверско по отношение на държавните институции, на начина на управление, на функционирането им. Имам чувството, че се е разкапала система след система в тази държава и най-вече политическата, и това е видно и от рейтингите. Никога не сме имали толкова ниски рейтинги на всички институции, да не говорим за парламента - 5%. И роднините им вече не подкрепят депутатите.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Калоян Методиев, политолог и член на Изпълнителния съвет на „Непокорна България“, на въпрос за очакванията за избора на служебен премиер и дали трябва да се търси знак в решението на Йотова.

За проекта на Румен Радев и каква подкрепа ще получи на изборите, Методиев отговори: „Силно надценен е в началото, виждам, че стартира с фалстарт, зависи и кои са хората около него. Тези, които ги видяхме на изпращането пред президентството - кметовете на Правец, Етрополе и Созопол, не са емблеми на успешни управления или на нещо, което може да вдигне обществена енергия, така че зависи от хората му по региони какви ще са и в национален план. Засега кадровата му политика не е нещо, което може да предизвика еднозначни оценки и да кажем – това са свестни хора, кадърни, безспорни, които могат да допринесат прогрес, развитие и да генерират стойностна политика. Той така и не каза, че няма да се коалира с ГЕРБ. В интервюто за Панорама 2 пъти не отрече, че ще прави коалиция с всички. Тоест отворен е към всички опции, което е абсурд в сегашната напрегната ситуация и на желанието за промяна, което изригна в цялата страна.“

За случая „Петрохан“ и има ли пропуски от страна на институциите в действията и комуникацията, Методиев коментира: „Цялото общество видя – те вървят след събитията, затова имаме трупове. Трябваше да има много по-рано превенция – на такива лица да не се дава толкова голямо количество оръжие, което е колкото за една малка армия, само единият от тях разбираме, че е с 16 оръжия. Който е ловджия или който познава лицензионния режим знае колко трудно се взема едно оръжие и колко документи се вадят, за да вземе един човек 16. И то става въпрос за група, която определено има сектантски характеристики с гуру, лама, човек, който манипулира тази група, става въпрос за много пари и тук институциите са проспали това, говоря за сектор „Сигурност“ категорично, за социални служби, защото има намесени деца. Не може деца да не са на училище и да ходят в гората с някакъв гуру, който се прави на будист, или мексикански практики някакви окултистки да се практикуват, там никой не му прави впечатление и затова имаме абсурдната ситуация да имаме три трупа и след това една седмица да не могат да открият къде се придвижва останалата част от групата и да се стигне до застрелването на това дете, защото за него най ми е жал, защото той е един незавършен човек психически, очевидно е било манипулирано. Другите сами са си избрали това битие, хора, които трябва да са под наблюдение и да нямат достъп до оръжие. Както това правителство целият му живот беше свързан с арогантно поведение по отношение и на млади лекари, и на обществото, самозабравяне, и във финалните си акорди тук не комуникира правилно, в обществото се насадиха всякакви конспиративни теории, развихри се фантазията на обществото и се забави самият процес на изясняване на истината.“

Целия разговор с Калоян Методиев за изборите, проекта на Румен Радев, избора на Крум Зарков за лидер на БСП и шансовете на „Непокорна България“ на вота, можете да чуете на следващия звуков файл.