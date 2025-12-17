„Може ли в един ден управляващите партии, защото те още имат правителство, докато не се избере служебно правителство, едните да вкарат редовния бюджет да се гласува, другите да вкарат удължителния? Такова нещо не се е случвало в света, такъв хаос и такъв управленски абсурд, тези хора с право са изхвърлени от улицата и се надявам да имаме рестарт по някакъв начин на системата, редовно правителство да си гласува нормален бюджет, да се изкарат тези безумни увеличения, да се изкарат корупционните пера вътре, и да се направи бюджет в услуга на работещите хора, на икономиката, и да се реформират болни системи като МВР, като здравната система, регионалното министерство, ВиК сектора. Серия от проблеми, които настоящия бюджет не решаваше. Не трябваше да им се позволява с този бюджет да отиваме на избори, защото тези партии, които фалшифицираха последните избори, се опитваха през бюджета да си купят и следващите избори, вътре са МВР, общините общински проекти само на техни общини, и като се излеят милиони в тези общини, като се фалшифицират изборите, догодина пак от същото, за народа ще остане едно единствено нещо – да вдигнат осигуровките на работещите хора и нови заеми, които не знам кой ще плаща“. Това коментира в ефира на bTV Radio политологът Калоян Методиев във връзка с обратите около бюджета и приемането на удължителния закон.

„Очевидно сме свидетели на един управленски хаос, който започва с първия бюджет, напомням, че първият бюджет беше капсул-детонаторът за изкарване на хората по площадите, той беше бюджет антисоциален, на корупция, на кражби, на дране на кожи на работещите хора.“, каза още Калоян Методиев.

На въпрос дали президентът Румен Радев ще участва със свой политически проект на предстоящия вот, Методиев коментира: „Мен този сюжет почва да ми омръзва. Не може да си избран за президент, 9 години вече си президент, 7 правителства си правил служебни, управлявал си еднолично страната. Не може ти да се гънеш по време на тези консултации конкретно, и да разправяш пред целия народ всеки 3 или 4 дни – ще правя партия, няма да правя партия, може и да правя партия, когато не очаквате, тогава ще направя партия, не съм решил, сега няма да правя – това не е сериозно поведение на отговорен мъж, който има отговорност към обществото, към случващото се и към ситуацията в страната. Това е лигаво поведение, извинете1 Излез и кажи – ще правя партия и напускам президентството, защото не е редно, незаконно е правя политически проекти от президентството с държавните пари. Всичките му проекти свършват в скута на Борисов и Пеевски, въпреки че се правят на алтернатива. Така че да спира с този театър и да се определя какво е!“

