По повод предложените от Прогресивна България промени в правилника на НС, срещу които опозицията изрази недоволство, политологът и член на Изпълнителния съвет на „Непокорна България“ Калоян Методиев коментира пред bTV Radio какво според него показват тези текстове:

„Показват тенденция към мракобесие, арогантност, неразбиране на принципите на функциониране на една нормална европейска държава. Това е огромен регрес в страната в момента. И апотеоз на тази наглост беше изказването сутринта на вицепремиера Иво Христов, след като го питаха журналисти защо ограничават достъпа до министри на депутатите, да могат да искат документи, отговорът му беше – така са решили гражданите през урните, ние сме дошли на власт през урните. Тоест те могат да правят каквото искат, защото са дошли на власт през избиратели, част от тях, и смятат, че вече нямат нужда от отчетност, от прозрачност, от граждански права, от функциониране на институции, и най-лошото е,че това е изключително прокорупционна мярка, ти да криеш министрите от искане на документи, защото опозицията може да е малка, но все някой депутат ще открие нишка на корупция, на нередност в правителството, то това е смисълът на парламентаризма – да има и контролна функция. А за временните комисии не съм очаквал такава наглост от страна на Радев, защото когато ходеха студентите да протестират в негова подкрепа и ги биха зад колоните 2020-та година и ги дърпаха, имаше кадри, именно временна комисия в парламента установи тези извращения, това нарушение на закона от страна на полицията тогава, имаше оставки, обществото видя за какво става въпрос. Когато ги биеха в негова защита, искаше повече светлина, сега обаче вече цялата власт в държавата е негова, изяде всичко, вече временни комисии не трябват, вече виждате двойния стандарт.“, посочи Методиев.

