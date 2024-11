„Борисов отказва да приеме реалностите в страната, а те са, че той е изхабен, че му се няма доверие, че това е таванът на възможностите му, електоралните. Че спечели тези избори безспорно категорично, но по общото мнение в държавата тези избори бяха фалшифицирани, купени, нечестни, така че самата претенция да си първи вече в такъв контекст до някаква степен е компрометирана като политически продукт. А и виждаме, че седми пореден път не може да формира правителство, устойчиво управление, не го иска голяма част от народа. Не просто не го иска, но е радикално срещу него като политически продукт на последните 15 години и човек, който оформи днешната ситуация в държавата до голяма степен, така че според мен това е основният проблем – начинът по който той да се оттегли от политиката и българите сме заложници на този негов проблем.“ Това коментира пред bTV Radio Калоян Методиев, политолог, бивш депутат, и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, по повод предложението на Бойко Борисов за четворна коалиция, и лидерът на ГЕРБ да е премиер.

„Нещо се сглобява задкулисно според мен, на базата на тези преговори, които видяхме в последните часове. На две големи групи, които се събраха в политическото пространство. Знаково за утре е, че първата партия в парламента, която Борисов кани на преговори е БСП, която той до преврата срещу Нинова заклеймяваше като основен политически опонент, като партия, с която никога няма да седне – има решение на Националната конференция, никога няма да имат нищо общо. В един момент партията, с която най-много си партнират през последните дни е именно БСП, която той успя да си приватизира през прокситата. Тук не изключвам и ролята на Пеевски, който има друга лъвска хапка от този преврат и тази приватизация, но в общи линии това е основният камък, около който ще се върти сглобяването на правителство. За да се види, че има допълнителни гласове и този смокинов лист ще бъде именно БСП.“, смята Калоян Методиев.

За подписването на документ от страна на Борисов, че няма да участва в управлението с ДПС-Ново начало на Делян Пеевски, с Алианса за права и свободи на Доган, нито с Възраждане и МЕЧ, и за искането на ПП-ДБ лидерът на ГЕРБ да подпише тяхната декларация за санитарен кордон около Пеевски, Методиев коментира: „Според мен търси начин Борисов да ги примами в тая сглобка, коалиция ли ще е, задкулисно управление ли, която вече са сглобили заедно с БСП, ИТН не мога да разбера къде играят, защото ходят навсякъде, но ПП-ДБ трябва да са най-големите глупаци в политиката, ако се съгласят на този ход – да участват в подобно управление, което е задкулисно и което ще ги довърши. Затова държат на подписване на тази декларация. Борисов няма да им я подпише, БСП няма да я подпише. ИТН днес бяха уклончиви, МЕЧ искат да се добави Борисов, те не искат да се добави. Ако трябва да съм напълно откровен, това е мъка, една кочина, наблюдаваме тотално деградирал политически елит, изчерпан, една разкапана партийна система, която в момента се договаря помежду си нечистоплътно по всякакви възможни линии, за да може някой да влезе в правителство.“

Цялото интервю с Калоян Методиев можете да чуете на звуковия файл.